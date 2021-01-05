МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут после значительного снижения днем ранее, свидетельствуют данные бирж. Российский рынок акций и рубль перешли к росту после сообщений по ОПЕК+

По состоянию на 18.29 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,11% — до 30258,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 12764,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3711,1 пункта.

В понедельник американские биржи закрылись снижением на 1,3-1,5%. Инвесторы ожидают результатов выборов в сенат, второй этап которых проходит в штате Джорджия. Возможная победа демократов и контроль ими сената будут означать высокую вероятность продолжения финансовой поддержки экономики страны. В то же время давление оказывает тяжелая ситуация с пандемией коронавируса как в Штатах, так и в мире в целом.

"Инвесторы занимают выжидательную позицию. Есть о чем беспокоиться – не только в связи с выборами, но также из-за различных штаммов вируса, о которых сейчас сообщают по всему миру. Рынок может оставаться нестабильным в течение большей части первого квартала, поскольку инвесторы будут пытаться "переварить" слабые экономические данные в связи с последними ограничениями", — считает инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Последняя статистика же оказалась позитивной. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре вырос до 60,7% со значения ноября в 57,5%. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 56,6%.