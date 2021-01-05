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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832752669.html
Российский рынок акций опять закрылся с рекордом
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Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос по главным биржевым индексам, причем второй день подряд обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи. Он... ПРАЙМ, 05.01.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос по главным биржевым индексам, причем второй день подряд обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи.
Он завершил основные торги ростом на на 0,26% — до 3359,15 пункта, при этом в ходе торгов впервые в истории поднимался до 3365,32 пункта.
Долларовый индекс РТС поднялся на 0,09% — до 1426,11 пункта.
Стоимость нефти растет на 4,4% до 53,3 доллара за баррель сорта Brent.