МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос по главным биржевым индексам, причем второй день подряд обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи. Нефть серьезно растет на сообщениях о компромиссе по сделке ОПЕК+

Он завершил основные торги ростом на на 0,26% — до 3359,15 пункта, при этом в ходе торгов впервые в истории поднимался до 3365,32 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,09% — до 1426,11 пункта.

Стоимость нефти растет на 4,4% до 53,3 доллара за баррель сорта Brent.