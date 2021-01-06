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Биржи США закрылись в плюсе после значительного снижения днем ранее
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Биржевые индексы США закрылись во вторник положительным ростом после значительного снижения в первый день торгов нового года, свидетельствуют данные с закрытия торгов. По итогам... ПРАЙМ, 06.01.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись во вторник положительным ростом после значительного снижения в первый день торгов нового года, свидетельствуют данные с закрытия торгов.
По итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,71%, до 3726,86 пункта, высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,95% до 12818,96 пункта, промышленный Dow Jones (DJIA) вырос на 0,55% до 30391,60 пункта.
В понедельник, в первый день торгов в новом году, индексы закрылись ощутимым снижением, несмотря на общий оптимистичный настрой инвесторов относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.
Рост обусловлен ожиданием инвесторов результатов выборов в сенат, второй этап которых проходит в штате Джорджия. Возможная победа демократов и контроль ими сената будут означать высокую вероятность продолжения финансовой поддержки экономики страны. В то же время давление оказывает тяжелая ситуация с пандемией коронавируса как в Соединенных Штатах, так и в мире в целом.
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