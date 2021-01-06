МОСКВА, 6 янв — Dow Jones. Цены на золото, воспринимаемое в качестве актива-убежища, завершили вторник с повышением на фоне неопределенности относительно результатов второго тура выборов в сенат США в Джорджии. Биржи США закрылись в плюсе после значительного снижения днем ранее

При этом декабрьский индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), достиг максимального уровня с августа 2018 года, что несколько снизило опасения по поводу перспектив восстановления американской экономики после пандемии коронавируса и препятствовало росту котировок золота в начале сессии.

Тем не менее, золото нащупало поддержку в основном ввиду наличия неопределенности по поводу выборов в Джорджии, отметил Джефф Райт, исполнительный вице-президент GoldMining Inc.

В рамках выборов идет борьба за два места в сенате, и победа двух кандидатов от Демократической партии, вероятно, облегчит избранному президенту Джо Байдену принятие законодательства, способного повлиять на динамику фондового рынка США. В частности, может быть отменено снижение налога на прибыль юридических лиц, осуществленное при администрации Дональда Трампа.

Есть опасения по поводу того, что "демократы будут контролировать обе палаты конгресса" и "проводить радикальную налоговую политику, бесконтрольно наращивая государственные расходы", сообщил Райт.

Результаты выборов в Джорджии будут иметь "крайне серьезные последствия для страны на протяжении ближайших нескольких лет", заявил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.

"Республиканцам необходимо получить лишь одно место, чтобы сохранить большинство в сенате. Демократической партии для получения фактического большинства нужны оба места, учитывая тот факт, что вице-президент Камала Харрис имеет решающий голос", — добавил он.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX во вторник выросли на 7,80 доллара, или на 0,4%, до 1954,40 доллара США за унцию. По итогам сессии понедельника котировки выросли на 2,7%, до максимума с начала ноября, согласно данным FactSet.

Мартовские фьючерсы на серебро прибавили 27,6 цента, или 1,0%, достигнув 27,640 доллара за унцию. По итогам сессии понедельника фьючерсы подорожали на 3,6%.

"Я ожидаю, что цены на золото вернутся к отметке в 2000 долларов за унцию в ближайшие недели после того, как администрация Байдена придет к власти", — сказал Райт.

Кроме того, новые карантинные меры в Великобритании, Евросоюзе и США, призванные сдержать распространение коронавируса, вызвали некоторое смятение на Уолл-стрит и, вероятно, повысили привлекательность золота для инвесторов. Российский рынок акций закрылся с рекордом

Более заразный штамм COVID-19, недавно выявленный в Великобритании, был также обнаружен в Нью-Йорке, о чем в понедельник сообщил губернатор штата. Ранее британское правительство объявило об ужесточение общенационального локдауна, несмотря на начавшуюся вакцинацию во многих странах мира.

Опубликованный во вторник индекс PMI для производственной сферы США, рассчитываемый ISM, в декабре вырос до 60,7 против 57,5 в ноябре, достигнув максимума с августа 2018 года, что несколько снизило спрос на золото и оказывало давление на котировки драгоценного металла в начале сессии. При этом основные фондовые индексы США в целом демонстрировали рост после того, как накануне впервые с 2016 года понесли потери по итогам первого торгового дня нового года.

Поддержку ценам на золото и серебро оказало также ослабление доллара США, который в 2020 году продемонстрировал самое стремительное годовое падение с 2017 года. Индекс доллара ICE во вторник снизился на 0,5%, до приблизительно 89,466, колеблясь в районе минимума с весны 2018 года. Деноминированное в долларах золото при ослабление американской валюты становится более доступным для держателей других валют.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX прибавили 2,4%, достигнув 3,6395 доллара за фунт, апрельские фьючерсы на платину выросли на 4,5%, до 1119,60 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий прибавили 4,3%, достигнув 2493,40 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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