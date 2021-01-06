МОСКВА 6 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов заметно растет к доллару и евро, отыгрывая решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март, принятое во вторник, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды снижался на 42 копейки — до 73,63 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 90,74 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,78% — до 54,02 доллара за баррель. Рубль усилил падение к доллару и евро

ОПЕК+ по итогам заседания 5 декабря определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.