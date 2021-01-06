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2021
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Рубль в начале дня уверенно растет к доллару и евро
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Рубль в начале торгов заметно растет к доллару и евро, отыгрывая решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март, принятое во вторник, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 06.01.2021
доллар, курс валют, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА 6 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов заметно растет к доллару и евро, отыгрывая решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март, принятое во вторник, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды снижался на 42 копейки — до 73,63 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 90,74 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,78% — до 54,02 доллара за баррель.
ОПЕК+ по итогам заседания 5 декабря определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.