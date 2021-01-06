МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и уже обновил исторический максимум на внешнем позитиве, связанном с решением по сделке ОПЕК+ во вторник, следует из динамики торгов.

Индекс РТС показывает более сильную динамику за счет укрепления рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск среды рос на 0,31% — до 3369,7 пункта и уже подскакивал на 0,64%, до 3380,63 пункта — нового исторического максимума, долларовый индекс РТС — на 1,07%, до 1441,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки, до 73,62 рубля. Рубль в начале дня уверенно растет к доллару и евро

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,65%, до 53,95 доллара за баррель.

ОПЕК+ по итогам заседания 5 января определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.