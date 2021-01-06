МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 1,0079 рубля, составив 73,6200 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,6279 рубля за доллар.