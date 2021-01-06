МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки растут в среду, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на ожидании оглашения окончательных итогов выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,86% — до 6669,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5582,9 пункта. Немецкий DAX увеличивался на 0,5%, до 13712,75 пункта.

Трейдеры по всему миру следят за выборами в США, чья экономика является крупнейшей в мире. Позднее в среду должны быть оглашены официальные итоги голосования. Конгресс США в среду должен утвердить итоги голосования выборщиков, что подведет черту под результатами президентских выборов. По официальным данным, на выборах президента победил представитель демократов Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа, который поражение не признает. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

Инвесторы также следят за выборами в сенат США. Согласно прогнозам телеканалов, лидируют демократы, но официальные итоги будут оглашены позднее в среду. Возможная победа демократов и контроль ими сената будут означать высокую вероятность продолжения финансовой поддержки экономики страны.

В то же время, ранее в ходе торгов исследовательская организация Markit Economics обнародовала макроэкономические данные по еврозоне, которые оказались хуже прогнозов экспертов, но все же не расстроили участников торгов. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до 49,1 пункта при прогнозе роста до 49,8 пункта.