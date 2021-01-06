МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля и основные российские индексы днем в среду растут, отыгрывая итоги встречи ОПЕК+, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом в начале торгов индекс Мосбиржи установил новый уровень исторического максимума на отметке в 3380,63 пункта, но затем уходил несколько раз в "красную зону" вслед за рядом бумаг нефтегазового сектора и замедлением темпов роста стоимости нефти марки Brent. Впрочем, индексу удалось вернуться к росту и закрепиться недалеко от установленного максимума.

Индекс Мосбиржи на 15.31 мск поднимается на 0,15% — до 3364,1 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1441,15 пункта. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Курс доллара расчетами "завтра" среды снижается на 52 копейки, до 73,52 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 90,77 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 53,75 доллара за баррель.

РЫНОК АКЦИЙ НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ

Эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что инвесторы в российские активы черпают вдохновение в результатах соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран, которые были озвучены во вторник.

"Итоговое соглашение ОПЕК+ об уровне добычи в феврале и марте оказалось комфортным для России. Поддерживаемый позитивными настроениями на сырьевых рынках широкий спектр российских активов перешёл к росту", — говорит аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитал" Андрей Верников указывает, что на российском фондовом рынке в отличие от американского нет "пузырей", и чтобы отправить его в коррекцию нужен веский повод.

Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия пообещала дополнительно добровольно сократить добычу нефти в феврале на один миллион баррелей в сутки, при этом Россия и Казахстан получили возможность увеличить добычу на символические 75 тысяч баррелей в сутки, напоминает аналитик.

"Фондовый рынок растет уже два месяца, а до этого он падал два месяца. Все это похоже на игру "музыкальные стулья" — инвесторы бегают вокруг стульев под музыку Центробанков о мягкой денежной политике. Когда музыка внезапно смолкнет, кому-то не хватит стула — продать акции по выгодной цене успеют не все. Не все же у нас трейдеры "быстрые ручки" или трейдеры с роботами — у многих инвесторов есть основная работа, и они смотрят на котировки несколько раз в день. Вот кому-то из них стула и не хватит", — в то же время предостерегает аналитик. Индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос хуже прогноза

К текущему моменту акции "Газпром нефти" растут на 1,1%, "Лукойла" на 0,51%, "Роснефти" — на 0,21%, акции "Новатэка" — на 0,98%. Также растут бумаги "Башнефти" (префы поднимаются на 1,37%, обыкновенные акции — на 2,14%).

Кроме того, в лидерах роста депозитарные расписки "Русагро" (3,33%), акции "Эн+ Групп" (2,17%), акции Petropavlovsk (1,75%), расписки TCS (1,71%), акции "Алросы" (1,55%) и акции "Норникеля" (1,28%).

В лидерах снижения — акции "Магнита" (-3,85%), "Яндекса" (-2%), расписки X5 (-1,76%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,45%), расписки Mail.ru (-1,43%) и акции "Фосагро" (-1,43%).

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ РУБЛЮ

Курс рубля начал утро с роста к доллару и евро на фоне роста цен на нефть выше 54 долларов за баррель марки Brent. Однако если в первой половине дня рублю в паре с долларом удавалось продолжать рост, то в паре с евро отечественная валюта на время сдавала свои позиции.

Днем рубль укрепил свои позиции, демонстрируя уверенный рост в парах с основными инвалютами, хотя и оставался ниже достигнутых ранее локальных максимумов. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

ПРОГНОЗЫ

После достижения индексом Мосбиржи исторического максимума 3380,63 пункта на открытии торговой сессии наиболее вероятным диапазоном в течение торгов является 3330-3380 пунктов, считает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

Курс доллар-рубль в первые дни года стабилен из-за роста цен на нефть, отмечает Верников из "Универ Капитал".

"В январе пара доллар-рубль будет пребывать в диапазоне 71,8-75,5 рубля. Как правило, в начале года наблюдается профицит счета текущих операций и это обстоятельство говорит в пользу крепкого рубля. Инвестодома прогнозируют в этом году высокие цены на нефть, поэтому иностранные фонды в начале января покупают российские ценные бумаги, что тоже говорит в пользу крепкого рубля", — добавляет он.