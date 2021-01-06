МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Основные российские индексы рынка акций выросли третий день подряд в новом году, рубль пытается сохранить рост против доллара и евро на фоне нефти, прибавляющей на вечерних торгах более 1%, следует из динамики торгов Московской биржи. Запасы нефти в США за неделю снизились больше, чем ожидалось

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды вырос на 0,35% — до 3371,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74%, до 1436,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.21 мск среды снижается на 14 копеек, до 73,9 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 90,76 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,7%, до 54,51 доллара за баррель.

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ НАШЛШИ ДРАЙВЕР РОСТА

В начале торгов индекс Мосбиржи установил новый уровень исторического максимума на отметке в 3380,63 пункта. В ходе торгов индекс следовал за динамикой нефти марки Brent и менял направление движения от роста к снижению и обратно. Нефть ускорила рост на данных из США

Стоимость нефти получила дополнительный импульс для роста на фоне публикации данных по запасам от Минэнерго США, согласно которым, добыча в стране осталась на уровне прошлой недели. Это позволило закрыться индексу Мосбиржи недалеко от уровня установленного максимума.

К закрытию основных торгов акции "Газпрома" смогли перейти в символический плюс, акции "Газпром нефти" выросли на 0,86%, "Лукойла" на 0,68%, "Роснефти" — на 1,07%, обыкновенные акции "Татнефти" — на 0,48%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 0,68%, акции "Новатэка" — на 1,29%. Также выросли бумаги "Башнефти" (префы поднялись на 1,41%, обыкновенные акции — на 1,07%).

Кроме того, в лидерах роста — депозитарные расписки "Русагро" (4,18%), акции "Энел Россия" (2,39%), "Эн+ Групп" (2,17%), ТМК (2,13%), "Алросы" (1,55%) и акции "Норникеля" (1,32%).

В лидерах снижения — акции "Магнита" (-4,56%), расписки X5 (-2,15%), "Яндекса" (-2,03%) и акции "Полюса" (-2,02%).

Курс рубля вечером начал сдавать позиции в парах с долларом и евро, однако поднявшиеся более чем на 1% котировки нефти поддержали отечественную валюту, которая также была необходима и для покупок ценных бумаг на рынке акций. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

До конца официальных праздников индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3300-3400 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. На этом же временном периоде пара доллар-рубль будет стремиться удержаться в рамках 73-74,3 рубля за доллар, в паре с евровалютой ожидаемый диапазон — 90-92 рубля за евро.

По индексу Мосбиржи техническая поддержка расположена на уровне 3170 пунктов и 3300 пунктов, а сопротивление — 3440 пунктов, отмечает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

По мнению аналитика, курс евро в январе останется в диапазоне 89-92 рубля.

"Прогноз на февраль окутан туманом. Пока не известны итоги выборов в сенат США. Если его будут контролировать демократы, то позиции доллара по отношению к евро могут еще больше ослабнуть", — говорит он.