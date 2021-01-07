МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,11%, до 6,19 доллара, "Новатэка" — на 0,26%, до 175,95 доллара, "Лукойла" — на 1,11%, до 73,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,71%, до 5,84 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,08%, до 22,8 доллара. На чем можно сэкономить в новогодние праздники

Цена расписок "Норникеля" увеличивалась на 0,4%, до 34,16 доллара, "Северстали" — на 0,56%, до 18,12 доллара, НЛМК — росла на 0,52%, до 29,27 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,05%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 0,21%, до 15,12 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,2%, до 33,7 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,13%, до 7,97 доллара, "Магнита" — дешевели на 1,89%, до 17,89 доллара. Цена бумаг "Ленты" опускалась на 7,94%, до 3,39 доллара.