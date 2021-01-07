МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Минэнерго РФ, учитывая влияние кризиса из-за пандемии, ожидает снижения добычи и экспорта угля, а также налоговых отчислений в бюджет от угольной отрасли в 2020 и 2021 годах на 10%, сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"С учетом кризиса ожидается снижение ежегодных объемов добычи и экспорта угля в 2020-2021 годах — и, соответственно, налоговых поступлений в бюджет — примерно на 10%. Но в случае восстановления спроса и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках уже к 2025 году налоговые поступления смогут превысить 150 миллиардов рублей в год", — сказал Яновский в интервью "Российской газете". Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

По словам замминистра, суммарный объем налоговых отчислений в бюджет от угольной отрасли в 2008-2018 годах составил 840 миллиардов рублей, из них в 2018 году — более 142 миллиардов, а в 2019 году в результате падения цен на уголь — 100,9 миллиарда рублей. При этом Яновский выразил надежду, что после 2021 года Россия сможет выйти на рост экспорта угля. Для этого в числе прочего программой развития угольной промышленности России до 2035 года предусмотрено освоение ряда новых, а также развитие уже освоенных месторождений.

Кроме того, уголь имеет перспективу развития как сырье в химической промышленности. Как отметил замминистра, хотя в России пока и нет промышленных установок по глубокой переработке угля, производящих продукты углехимии, но над этим уже ведется научно-исследовательская работа.

"Мы в Минэнерго считаем, что развитие технологий глубокой переработки угля должно быть составной частью Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России", — заключил Яновский.