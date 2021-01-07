МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Золото растет в цене в четверг вечером, восстанавливаясь после падения на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал "циничной" реакцию рынков на события в США

По состоянию на 18.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 7 долларов — до 1915,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 27,25 доллара за унцию.

Накануне стоимость золота упала более чем на 2% на склонности инвесторов к риску. Оптимизм трейдеров поддержали ожидания утверждения демократа Джо Байдена президентом США. На этом фоне, в частности, взлетели американские биржи.

При этом золото, как актив-"убежище", остается для инвесторов привлекательным из-за сохраняющейся неопределенности вокруг развития экономики. "Экономика США далека от уровня, на котором мы могли бы начать говорить о полном восстановлении. Это потребует дополнительных стимулов или расходов, которые могут привести к росту доходности гособлигаций", — приводит агентство Рейтер мнение главы сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).