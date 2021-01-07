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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210107/832761261.html
Золото растет после серьезного падения днем ранее
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Золото растет в цене в четверг вечером, восстанавливаясь после падения на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.56 мск цена февральского фьючерса на... ПРАЙМ, 07.01.2021
биржи, торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Золото растет в цене в четверг вечером, восстанавливаясь после падения на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 7 долларов — до 1915,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 27,25 доллара за унцию.
Накануне стоимость золота упала более чем на 2% на склонности инвесторов к риску. Оптимизм трейдеров поддержали ожидания утверждения демократа Джо Байдена президентом США. На этом фоне, в частности, взлетели американские биржи.
При этом золото, как актив-"убежище", остается для инвесторов привлекательным из-за сохраняющейся неопределенности вокруг развития экономики. "Экономика США далека от уровня, на котором мы могли бы начать говорить о полном восстановлении. Это потребует дополнительных стимулов или расходов, которые могут привести к росту доходности гособлигаций", — приводит агентство Рейтер мнение главы сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).