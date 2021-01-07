МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США ускорили рост в четверг вечером до 1-2% и побили исторические рекорды, NASDAQ впервые поднялся выше 13 тысяч пунктов, DJIA — выше 31 тысячи, S&P 500 — выше 3,8 тысячи, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал "циничной" реакцию рынков на события в США

По состоянию на 18.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,08% — до 31163,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,16%, до 13015,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,52%, до 3805,22 пункта.

В четверг на американском фондовом рынке наблюдается рост. Инвесторы отыгрывают новости об утверждении Конгрессом представителя демократов Джо Байдена президентом США. Трейдеры надеются, что демократы приступят к более активному стимулированию экономики, что позволит стране скорее выйти из кризиса.

"Рынок говорит вам, что фискальное стимулирование важнее, чем скромное повышение налогов, которое, вероятно, будет введено администрацией (Байдена — ред.)", — цитирует агентство Рейтер мнение управляющего директора UBS Private Wealth Management Тома Мантионе (Tom Mantione).