ТОКИО, 8 янв — ПРАЙМ. Котировки акций на Токийской бирже выросли на утренних торгах в пятницу на 1-1,7% на фоне роста индексов на биржах США, при этом индекс Nikkei кратковременно достиг самой высокой внутридневной отметки за последние 30 лет — 27 981,51 пункта. Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов

По данным агентства Киодо, к полудню пятницы ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, достиг 27 965,50 пункта, что на 475,37 пункта, или 1,73%, выше, чем на момент закрытия торгов днем ранее. При этом в ходе торгов индекс поднимался до отметки в 27 981,51 пункта, что стало новым внутридневным максимумом с 16 августа 1990 года.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, вырос на 18,23 пункта, или 1,00% — до уровня 1 844,53 пункта.

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