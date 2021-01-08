МОСКВА, 8 янв — Dow Jones. Нефтяные фьючерсы в четверг росли уже третью сессию подряд, получив поддержку ввиду того, что сокращение запасов нефти в США превзошло ожидания, тогда как Саудовская Аравия недавно пообещала снизить объем добычи. Биржи США выросли на 0,7-2,6%, невзирая на беспорядки в Вашингтоне

"Текущий уровень цен по большей части обусловлен лишь ошеломляющим обещанием со стороны одной из нефтедобывающих стран, Саудовской Аравии, — сказал Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy. – Этот факт сам по себе показывает, насколько неустойчивы котировки, если на них так влияет потенциальное изменение намерений одной страны".

"Для большей стабильности рынка необходимо, чтобы поддержку ценам оказывало не искусственное сокращение добычи, а факторы спроса, — заявил эксперт. – Это, вероятно, начнет происходить во 2-м квартале 2021 года, а во второй половине года восстановление рынка будет закрепляться".

Февральские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 0,4%, до 50,83 доллара США за баррель, а мартовские фьючерсы на Brent на ICE прибавили примерно 0,2%, достигнув 54,38 доллара за баррель.

В среду котировки нефти проигнорировали протесты в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Несмотря на действия протестующих, конгресс утвердил победу Джо Байдена на выборах.

В среду нефтяные цены демонстрировали стремительный рост после выхода данных Минэнерго США по коммерческим запасам на отчетной неделе. Согласно данным ведомства, резервы сырой нефти упали на 8 млн баррелей, тогда как аналитики IHS Markit ранее прогнозировали сокращение на 1,2 млн баррелей.

Ранее на этой неделе Саудовская Аравия сообщила о сокращении добычи на 1 млн баррелей в день. Неожиданное решение королевства по-прежнему оказывает поддержку нефтяным ценам, "поскольку предложение может стать ограниченным в 1-м квартале, несмотря на ослабление спроса на фоне более существенных ограничений на поездки во многих странах", — отметил Карстен Фритш, аналитик по рынку сырьевых товаров из Commerzbank.

Майкл Тран из RBC Capital Markets предположил, что сокращение добычи саудовской нефти защищает рынок от избыточного предложения, пока мировой спрос не продолжит восстановление.

"Если ситуация со спросом улучшится весной, как того многие ожидают, будет доказана эффективность более существенного сокращение добычи с учетом избытка в хранилищах", — уточнил эксперт.

Тем временем февральские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 0,5%, до 1,4827 доллара за галлон, а февральские фьючерсы на печное топливо прибавили 0,6%, достигнув 1,5381 доллара за галлон.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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