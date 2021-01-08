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2021
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и после старта торгов вновь обновил уровень исторического максимума, поднявшись до 3420,81 пункта, следует из динамики торгов... ПРАЙМ, 08.01.2021
индексы, торги, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и после старта торгов вновь обновил уровень исторического максимума, поднявшись до 3420,81 пункта, следует из динамики торгов.
Российский рынок после праздничного выходного отыгрывает рост западных площадок в четверг и фьючерсов на основные американские и европейские биржевые индексы утром.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск пятницы рос на 1,35% — до 3416,53 пункта (уже поднимался до 3420,81 пункта), долларовый индекс РТС — на 1,26%, до 1454,77 пункта.
Фьючерсы на ведущие американские индексы акций растут в пределах 0,47%, на европейские — до 0,8%.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,88%, до 54,88 доллара за баррель.