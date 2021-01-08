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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210108/832762910.html
Рубль в начале дня снижается к доллару и растет к евро
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Рубль в начале торгов снижается к доллару и поднимается к евро на фоне роста американской валюты к европейской на форексе, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 08.01.2021
евро, доллар, курс валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и поднимается к евро на фоне роста американской валюты к европейской на форексе, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск пятницы рос на 20 копеек — до 74,12 рубля (на старте подскакивал до 74,27 рубля), курс евро снижался на 21 копейку, до 90,89 рубля.
Евро снижается к доллару на форексе на 0,07% — до 1,2262 доллара.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,64% — до 54,73 доллара за баррель.