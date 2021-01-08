МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и поднимается к евро на фоне роста американской валюты к европейской на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск пятницы рос на 20 копеек — до 74,12 рубля (на старте подскакивал до 74,27 рубля), курс евро снижался на 21 копейку, до 90,89 рубля. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

Евро снижается к доллару на форексе на 0,07% — до 1,2262 доллара.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,64% — до 54,73 доллара за баррель.