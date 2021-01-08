МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,09%, до 6,36 доллара, "Новатэка" — на 1,59%, до 182,05 доллара, "Лукойла" — на 0,22%, до 74,16 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,22%, до 5,93 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,41%, до 22,73 доллара. Врач назвал самое опасное место для заражения COVID-19 в Москве

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,38%, до 35,35 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,28%, до 18,06 доллара, НЛМК — уменьшалась на 0,2%, до 29,24 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,12%, до 0,99 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,17%, до 15,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 2,49%, до 36,08 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 0,88%, до 7,87 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,26%, до 17,54 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,07%, до 3,67 доллара.