МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", обновили уровень исторического максимума и подскакивали почти на 15%, отыгрывая новости о снижении доли голосов основного акционера Олега Тинькова, следует из данных Московской биржи.

К 12.28 мск расписки TCS поднимались на 12,68% — до 2783 рублей и уже подскакивали на 14,95%, до 2839 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 1,96%. Объем торгов расписками составляет порядка 775 миллионов рублей. Forbes: семья Олега Тинькова лишилась контроля над Тинькофф-Банком

В четверг TCS Group сообщила, что доля голосов российского бизнесмена Олега Тинькова в группе "Тинькофф" после изменения структуры ее капитала снизится до 35% с 84%. Компания отметила, что после конвертации акций класса B каждая акция будет иметь один голос, при этом количество выпущенных глобальных депозитарных расписок останется неизменным — 129 391 443 штук.

По словам самого бизнесмена, которые привела компания, теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, это еще более сблизит интересы всех акционеров. Он отметил, что объявление о конвертации акций открывает путь к дальнейшим, более широким изменениям в управлении в 2021 году и в последующий период.