МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу ростом, кроме Китая, поддержал биржи рекордный рост индексов США, при этом южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд, а японский Nikkei 225 поднялся до рекорда почти за 30 лет, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17%, до 3570,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2419,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,2%, до 27878,22 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 3,97%, до 3152,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,68%, до 6757,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,36%, до 28139,03 пункта.

Значимым фактором роста на мировых рынках остается динамика американских индексов. В четверг все три основных фондовых индекса США обновили исторические рекорды, что произошло вопреки беспорядкам в Вашингтоне. В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. На чем можно сэкономить в новогодние праздники

В результате биржевого ралли в США южнокорейский KOSPI в очередной раз обновил исторический рекорд, японский Nikkei 225 обновил максимум с августа 1990 года, поднявшись выше 28 тысяч пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng вернулся к уровню февраля. При этом ранее в ходе торгов Shanghai Composite достиг наивысшей отметки с декабря 2015 года в 3588,06 пункта.

Оптимизм трейдеров и их склонность к риску объясняются ожиданиями относительно мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса и перспектив восстановления. Отчасти это связано и с ослаблением прошлогодних рисков, таких как Brexit и выборы в США, отмечает рыночный аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan), которого цитирует агентство Рейтер.