ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США прибавили в пятницу 0,2-1%, невзирая на потерю рабочих мест и возможность импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты торгов на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи. Золото дешевеет на фоне роста фондовых рынков

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,18% до 31097,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,55% до 3824,68 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подрос на 1,03% до 12301,98 пункта.

Ранее в пятницу министерство труда США опубликовало данные о безработице в стране в прошлом месяце. По официальным данным, безработица осталась на уровне ноября в 6,7%, хотя ожидался рост до 6,8%.

При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч — это оказалось третьим снижением показателя в 2020 году после марта и апреля. Аналитики прогнозировали, напротив, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 71 тысячу.

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