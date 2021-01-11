МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают с беспокойством следить за ситуацией с коронавирусом, ожидая новостей по вакцинации и стимулированию экономики. Число случаев COVID-19 в мире выросло на 10 миллионов

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23% — до 3561,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2400,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,88% — до 28122,93 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,7% — до 3098,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,83% — до 6701,9 пункта.

Биржи Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 2,36% — до 28139,03 пункта.

Усугубление ситуации с коронавирусом в регионе и в мире оказывает давление на рынки в начале недели. Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавируса провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели. РФПИ сообщил о 1,5 миллиона вакцинированных "Спутником"

Кроме того, две префектуры в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.

Всего, по данным ВОЗ, в мире за все время зарегистрировано почти 88,4 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Трейдеры надеются, что вакцинация позволит взять пандемию под контроль, что поддержит восстановление экономики после масштабных прошлогодних локдаунов. Как ожидают инвесторы, позитивным фактором будет и продолжение стимулирования экономики. Так, избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет потратить "триллионы" долларов на дополнительную поддержку экономики.