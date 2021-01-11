Ждем коррекции в нефти после бурного роста прошлой недели
Цены на нефть Brent корректируются после роста на прошлой неделе к максимумам с февраля 2020 г. В фокусе — вновь растущие опасения по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители ввиду ужесточения карантинных мер в Европе и новой вспышке в Китае. Диапазон по Brent на сегодня — завтра 53-55 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе. В то же время ожидания наращивания стимулов Дж. Байденом ограничивает потенциал для снижения цен на нефть. Также поддержкой выступают планы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн барр./день.
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