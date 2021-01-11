МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,3%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов повышается на 26 копеек, до 74,42 рубля, евро — на 15 копеек, до 90,75 рубля.