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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210111/832778167.html
Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,3%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов повышается на 26 копеек, до 74,42 рубля, евро — на 15 копеек, до 90,75... ПРАЙМ, 11.01.2021
мосбиржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,3%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов повышается на 26 копеек, до 74,42 рубля, евро — на 15 копеек, до 90,75 рубля.