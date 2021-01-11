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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210111/832778307.html
Российский рынок акций коррекционно снижается в начале недели
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника корректируется вниз на фоне дешевеющей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,5% — до 3438 пунктов,... ПРАЙМ, 11.01.2021
торги, мосбиржа, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника корректируется вниз на фоне дешевеющей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,5% — до 3438 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1456 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Московская биржа работала четыре дня во время новогодних каникул, и первую неделю года рынок акций РФ закрыл заметным ростом. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 2,49% — до 3454,82 пункта, долларовый РТС — на 2,07%, до 1466,5 пункта.
Стоимость нефти утром в понедельник падает на 1,5% — до 55,15 доллара за баррель марки Brent.