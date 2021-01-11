МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника корректируется вниз на фоне дешевеющей нефти. Индекс Мосбиржи снижается в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,5% — до 3438 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1456 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Московская биржа работала четыре дня во время новогодних каникул, и первую неделю года рынок акций РФ закрыл заметным ростом. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 2,49% — до 3454,82 пункта, долларовый РТС — на 2,07%, до 1466,5 пункта.

Стоимость нефти утром в понедельник падает на 1,5% — до 55,15 доллара за баррель марки Brent.