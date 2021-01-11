МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту, индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, впервые в истории поднявшись выше 3500 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.30 мск рос на 1,3%, до уровня 3500 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1% — до 1481 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории повышался до 3505,26 пункта. При этом с утра оба индекса снижались.

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