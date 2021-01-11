МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном в минусе на фоне роста числа случаев коронавируса в Китае и опасений за отношения КНР и США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Китае в 2020 году выросла меньше прогноза

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1%, до 3531,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,8%, до 2375,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,1%, до 27908,22 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,12%, до 3148,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,9%, до 6797,2 пункта. Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 2,36% — до 28139,03 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказала напряженность в отношениях между США и Китаем — в понедельник, 11 января, вступает в силу указ президента США Дональда Трампа, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

Трейдеров также беспокоит прирост новых случаев коронавируса в Китае, где за минувшие сутки выявлено 103 случая коронавируса и 76 бессимптомных носителей. При этом днем ранее власти выявили всего 69 случаев заражения COVID-19 и 27 бессимптомных носителей вируса. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315

При этом, несмотря на то, что китайские биржи оказались под давлением, аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, сохраняют оптимизм относительно китайского рынка акций, ссылаясь на продолжающееся восстановление экономики и большой объем ликвидности.

Ограничить негатив на торгах помогла статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 0,2% против дефляции в 0,5% месяцем ранее. Кроме того, цены производителей снизились на 0,4% в годовом выражении, хотя аналитики ждали снижения на 0,8%.