МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций коррекционно снижается в начале недели

По состоянию на 11.17 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,49%, до 6,35 доллара, "Новатэка" — на 0,22%, до 184,8 доллара, "Лукойла" — на 0,48%, до 74,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,48%, до 6,04 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,4%, до 22,82 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,68%, до 35,69 доллара, "Северстали" — на 1,08%, до 18,25 доллара, НЛМК — на 0,89%, до 30,13 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,57%, до 1 доллара, Сбербанка — на 0,06%, до 15,61 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 5,3%, до 41,23 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 1,2%, до 7,8 доллара, "Магнита" — на 0,12%, до 17,3 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,67%, до 3,65 доллара.