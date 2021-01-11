МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются в рамках коррекции после активного роста на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном в минусе на негативном внешнем фоне

По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,49%, до 6839,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 5670,71 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 13915,95 пункта.

Инвесторы начали неделю с фиксации прибыли после предыдущих активных покупок. Французский и немецкий индексы ранее росли в течение трех сессий подряд, британский — пяти.

Опасения вокруг ухудшения эпидемиологической ситуации также оказывают давления на настроения на рынках. Несмотря на массовое начало вакцинирования и строгие карантинные ограничения рост случаев COVID в мире продолжает увеличиваться, грозя серьезным экономическим спадом. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, за все время зарегистрировано более 90 миллиона случаев заражения коронавирусом.

В том числе в Великобритании количество заразившихся превысило 3 миллиона, а скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии превысило 80 тысяч человек. В Англии введен локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры — ещё существенно ужесточены.