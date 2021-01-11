МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник на обострении опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает на снижении опасений за экономику США

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,6% — до 30807 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13047 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3798,12 пункта.

Динамика фьючерсов в понедельник указывают на то, что фондовые рынки могут начать неделю с коррекционного снижения после роста до новых максимумов на предыдущей неделе.

Трейдеров беспокоят перспективы американской экономики. Так, статистика в США в минувшую пятницу показала, что восстановление рынка труда в стране в декабре застопорилось, положив конец семи месяцам роста занятости. Это усилило опасения, что краткосрочные перспективы экономики ухудшаются. Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

Помимо этого, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в стране, уровень заражения которым остается высоким. По данным университета Хопкинса на воскресенье, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 273 тысячи, скончались 3735 человек.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывает политическая обстановка в США. Так, в минувшие выходные спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник палата намерена принять резолюцию, которая призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти согласно 25-ой поправке к Конституции, которая предполагает передачу полномочий вице-президенту в связи с неспособностью действующего главы государства выполнять свои обязанности.

"Все выглядит немного хуже, чем мы ожидали неделю назад. Такое ощущение, что 2020 год на самом деле еще не закончился. Мы находимся в разгаре пандемии, мы также говорим о политике США, и даже больше, чем раньше. В основном ситуация остается почти такой же", — сказал газете Wall Street Journal главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).