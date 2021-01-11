Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на опасениях за экономику
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник на обострении опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,6% — до 30807 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13047 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3798,12 пункта.
Динамика фьючерсов в понедельник указывают на то, что фондовые рынки могут начать неделю с коррекционного снижения после роста до новых максимумов на предыдущей неделе.
Трейдеров беспокоят перспективы американской экономики. Так, статистика в США в минувшую пятницу показала, что восстановление рынка труда в стране в декабре застопорилось, положив конец семи месяцам роста занятости. Это усилило опасения, что краткосрочные перспективы экономики ухудшаются.
Помимо этого, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в стране, уровень заражения которым остается высоким. По данным университета Хопкинса на воскресенье, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 273 тысячи, скончались 3735 человек.
Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывает политическая обстановка в США. Так, в минувшие выходные спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник палата намерена принять резолюцию, которая призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти согласно 25-ой поправке к Конституции, которая предполагает передачу полномочий вице-президенту в связи с неспособностью действующего главы государства выполнять свои обязанности.
"Все выглядит немного хуже, чем мы ожидали неделю назад. Такое ощущение, что 2020 год на самом деле еще не закончился. Мы находимся в разгаре пандемии, мы также говорим о политике США, и даже больше, чем раньше. В основном ситуация остается почти такой же", — сказал газете Wall Street Journal главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).
https://1prime.ru/Financial_market/20210111/832781559.html