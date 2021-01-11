МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем растет по инерции, несмотря на внешний негатив. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Падение рынка нефти и западных фондовых индексов не мешает обновлению российскими биржевыми индексами максимумов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.10 мск повышался на 1%, до 3490 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1473 пунктов. Ранее индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3516,90 пункта, РТС – до 1488,56 пункта – максимума с февраля 2020 года.

РОСТ ПО ИНЕРЦИИ

Российский фондовый рынок после краткосрочных утренних попыток коррекции вниз быстро перешел к росту и обновлению максимумов по основным биржевым индексам.

По-видимому, те инвесторы, которые по каким-либо причинам пропустили рост, отмечавшийся в новогодние каникулы (когда Мосбиржа работала), с началом полноценных торговых сессий включились в покупку ценных бумаг, чем и поддержали инерционный рост, рассуждают эксперты. Бумаги "Тинькофф" продолжают обновлять исторические максимумы на Мосбирже

При этом западные фондовые индексы в начале недели снижаются. Стоимость барреля марки Brent падает на 1,1%, до 55,4 доллара за баррель, вследствие неуверенности в восстановлении спроса на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска инфицирования коронавирусом.

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

В лидерах роста цены на российской площадке – бумаги TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,8%), "Русала" (+3,6%), "Системы" (+3,3%), Сбербанка (+2,8%). Снижаются бумаги НЛМК (-2,7%), "Северстали" (-1,5%), ТМК (-1,5%), Petropavlovsk (-1,5%). Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили максимумы и, судя по всему, отечественный рынок в первый официальный рабочий день в стране продолжает отыгрывать оптимизм, наблюдавшийся на мировых биржах на прошлой неделе, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Однако при этом он все дальше заходит в зону перекупленности. Ближайшие поддержки для индексов расположены на 3400 и 1440 пунктах по индексу Мосбиржи и РТС соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3400-3500 пунктов", — оценила она.

Ближайшие сопротивления росту российских фондовых индексов находятся на "круглых" уровнях 3600 и 1500 пунктов соответственно, если мировые рынки возобновят устойчивый рост, эти технические препятствия будут преодолены, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".