МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,09%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,51%, до 188 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,91%, до 75,3 доллара, "Газпрома" — на 0,73%, до 6,06 доллара, "Газпром нефти" — на 0,86%, до 23,35 доллара. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,28%, до 35,47 доллара, "Северстали" — на 1,9%, до 18,1 доллара, расписки НЛМК подешевели на 4,01%, до 29,18 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,39%, до 1,02 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,32% до 15,56 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,4%, до 39,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,15%, до 8,07 доллара, "Магнита" — на 0,06%, до 17,33 доллара. Цена расписок "Ленты" поднялась на 0,56%, до 3,61 доллара.

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