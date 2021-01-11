МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись в минусе на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в мире и на ужесточении карантинных мер в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,08%, до 6798,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 5662,43 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,8%, до 13936,66 пункта. Биржевые "быки" перехватили инициативу

Инвесторы по-прежнему с беспокойством наблюдают за ситуацией с распространением коронавируса в мире. Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, заболеваемость в мире все еще высокая.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зарегистрировано более 90 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка остается особенно тяжелой в Великобритании, где количество заразившихся превысило 3 миллиона, а скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии превысило 80 тысяч человек.

В Англии введен локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры — ещё существенно ужесточены.

При этом аналитики отмечают, что от большего снижения на фоне ужесточения карантинных мер в Британии FTSE удерживает снижение курса фунта.

"Риски по COVID-19 вновь получили ключевое значение после ралли на прошлой неделе, и единственная причина, по которой FTSE 100 не снизился сегодня еще сильнее – это то, что фунт взял на себя больший удар", — комментирует ситуацию агентству Рейтер аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).

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