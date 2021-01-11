МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос по инерции, игнорируя внешний негатив.

Падение рынка нефти и западных фондовых индексов не помешало обновлению российскими биржевыми индексами максимумов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,80%, до 3482,48 пункта, а долларовый индекс РТС практически не изменился, увеличившись на 0,06 пункта, до 1466,56 пункта.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3516,90 пункта, РТС – максимум с февраля 2020 года, увеличившись до 1488,56 пункта.

РОСТ ПО ИНЕРЦИИ

Российский фондовый рынок после непродолжительных утренних попыток коррекционного снижения быстро перешел к росту и обновлению максимумов по основным биржевым индексам.

Эксперты объясняют это тем, что инвесторы, которые пропустили рост, отмечавшийся в новогодние каникулы (когда Мосбиржа работала), с началом полноценных торговых сессий включились в покупку ценных бумаг, чем и поддержали инерционный рост.

При этом западные фондовые индексы в начале недели снижаются. Стоимость барреля марки Brent коррекционно падает вечером — на 0,7%, до 55,6 доллара за баррель, вследствие неуверенности в восстановлении спроса на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска инфицирования коронавирусом.

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги "Русгидро" (+3,8%), "Системы" (+2,4%), "Русала" (+2,5%), "Новатэка" (+2%). Снизились бумаги НЛМК (-3%), "Северстали" (-1,8%), ТМК (-2,6%), Petropavlovsk (-2,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок сегодня был в лучшей форме, чем большинство индексов emerging markets, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Ниже 1450 пунктов РТС не пошел и сейчас остается на своих 11-месячных максимумах. На этой неделе стоит ожидать его подъема выше 1500 пунктов. Во вторник наиболее вероятный сценарий – возвращение выше 1470 пунктов. Индекс Мосбиржи — в плюсе благодаря росту доллара.

Индикатор довольно легко пробил новый исторический максимум, однако не удержался и отошел под уровень 3500 и даже ниже 3480. Не исключено, что уже на следующей сессии рынок сможет закрепиться выше 3500 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник в первой половине дня поднялись до очередных пиков, однако оба индекса при этом расположены в зоне перекупленности, что увеличивает риски их снижения при ухудшении внешнего фона, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ближайшие поддержки расположены у 3450 и 1440 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3400-3520 пунктов", — добавила она.