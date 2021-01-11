МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вечером снижался против доллара и евро на фоне внешнего негатива.

Общее ослабление аппетита к риску и снижение рынка нефти оказывает давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.15 мск рос на 43 копейки, до 74,59 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 90,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник снижалась против доллара и в меньшей степени — к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже уровня 1,22 доллара.

Доллар дорожает к мировым валютам в понедельник вечером, при этом курс евро опускался против доллара до минимума с 25 декабря на фоне роста доходности гособлигаций США и снижения спроса на рисковые активы.

Западные фондовые индексы в начале недели снижаются, а стоимость барреля марки Brent падает на 0,7%, до 55,6 доллара, добавляя давления на рубль. Давление на рынок нефти оказывают возобновившиеся опасения за спрос на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска коронавируса.

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни.

Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

В итоге доллар и евро прибавляли к рублю 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль начал первую полную рабочую неделю 2021 года падением к доллару на фоне обострения политической обстановки в США, тогда как усиление власти демократов грозит РФ ростом риска новых санкций, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"В январе среди союзников рубля — текущий счет РФ, а также январский налоговый период, который стартует с пятницы. Потенциально возможная коррекция цен на нефть и угрозы риска новых санкций с учетом контролируемого демократами Конгресса США являются факторами давления на рубль. Сопротивление росту доллара на уровне 75 рублей пока выглядит относительно прочным. В январе курс останется в диапазоне 71–76 рублей за доллар", — оценил он.

Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии – отход курса в зону 73-74 рубля за доллар, оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Во вторник не исключен короткий его подъем до 75,5-75,7 рубля. Евро во вторник снова качнется вниз к 90,5 рубля или чуть ниже. Если распродажа рисковых активов продолжится, то евро вряд ли прибавит более 70 копеек", — добавил он.