События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,98 трлн йен
|2,34 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь)
|2,145 трлн йен
|1,878 трлн йен (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)
|7,7%
|4,8% (факт)
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|17:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь)
|6,652 млн
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,951%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,7%
|0,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|4,4%
|4,7% (прогноз)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за декабрь 2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (предварительные итоги 2020, задачи компании на 2021)
|RUB
|Мостотрест — СД (проект устава общества в новой редакции)
https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832787551.html