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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832787847.html
Индекс Мосбиржи растет на 0,6% в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,6%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале дня снижается на 26 копеек, до 74,40 рубля, евро — на 37 копеек, до 90,43... ПРАЙМ, 12.01.2021
мосбиржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,6%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале дня снижается на 26 копеек, до 74,40 рубля, евро — на 37 копеек, до 90,43 рубля, следует из данных Мосбиржи.