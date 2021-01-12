МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов повышается на 0,6%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале дня снижается на 26 копеек, до 74,40 рубля, евро — на 37 копеек, до 90,43 рубля, следует из данных Мосбиржи.