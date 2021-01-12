МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на фоне преобладания внешнего позитива. Рубль повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5%, до уровня 3500 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1486 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти повышается на 0,6%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,1-0,2%. Шанхайский биржевой индекс Shanghai SE Composite Index растет на 2,2%, японский Nikkei 225 — на 0,1%.