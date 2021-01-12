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https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832788070.html
Российский рынок акций растет в начале дня на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на фоне преобладания внешнего позитива. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5%, до уровня 3500... ПРАЙМ, 12.01.2021
биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на фоне преобладания внешнего позитива.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5%, до уровня 3500 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1486 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти повышается на 0,6%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,1-0,2%. Шанхайский биржевой индекс Shanghai SE Composite Index растет на 2,2%, японский Nikkei 225 — на 0,1%.