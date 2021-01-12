МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Газпром нефти" и "Норникеля", во вторник увеличиваются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет в начале дня на внешнем позитиве

По состоянию на 11.18 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,64%, до 6,42 доллара, "Новатэка" — на 0,98%, до 189,85 доллара, "Лукойла" — на 1,65%, до 76,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,63%, до 6,16 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,64%, до 23,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,28%, до 35,37 доллара, "Северстали" — росла на 0,06%, до 18,11 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,86%, до 29,43 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 2,11%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 2,36%, до 15,93 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,69%, до 39,98 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 2,29%, до 8,26 доллара, "Магнита" — на 0,26%, до 17,38 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,21%, до 3,62 доллара.