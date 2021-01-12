МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник в основном ростом в ожидании подробностей экономического плана избранного президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет на повышении доходности гособлигаций США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,2%, до 3608,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,9%, до 2419,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 28276,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,71%, до 3125,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,27%, до 6679,1 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,09% — до 28164,34 пункта.

Взгляды инвесторов во вторник обращены на крупнейшую мировую экономику — США, где избранный президент США Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективу дальнейшей бюджетной поддержки (в США — ред.). Поскольку сенат находится в руках демократов, избранный президент Байден имеет больше шансов реализовать свою программу и обеспечить столь необходимые стимулы и поддержку'', — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Pictet Wealth Management Сезар Перес Руис (Cesar Perez Ruiz).

При этом рост на фондовом рынке Японии ограничили опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. По данным на понедельник, число случаев заражения коронавирусом за сутки в Японии превысило 4,8 тысячи, скончались 48 человек.