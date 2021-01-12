МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут во вторник — на американских рынках намечается коррекция после снижения в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе продолжают активно расти

По состоянию на 14.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,22% — до 30970,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 12948 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 3801,62 пункта.

Динамика фьючерсов во вторник указывает на то, что рынки акций США могут вернуться к ралли после краткосрочного снижения днем ранее. Биржевые индексы США снизились в понедельник на 0,3-1,2% на перспективах импичмента президенту Дональду Трампу.

В целом трейдеры с оптимизмом ждут начала сезона корпоративной отчетности в США, которая стартует на текущей неделе — в пятницу свои финансовые показатели за 2020 год опубликуют сразу несколько крупнейших американских банков. "Ожидается восстановление финансовых показателей по сравнению с прошлым годом, что очень важно. Имеющиеся меры поддержки, безусловно, способствует определенному росту доходов", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер M&G Investments Мария Муникки (Maria Municchi). СМИ: Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Трампом

Как добавляет издание, инвесторы в целом настроены на рост рынков акций в текущем году на фоне внедрения вакцин против коронавируса и дополнительных государственных расходов, которые должны помочь экономике оправиться от потрясений, вызванных пандемией. "Тем не менее некоторые готовятся к нестабильности в ближайшие месяцы на фоне рисков, связанных с высокими оценками в некоторых секторах фондового рынка, все еще высокими показателями заболеваемости коронавирусом и политической неопределенностью после беспорядков в Капитолии на прошлой неделе", — пишет газета.