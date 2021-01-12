МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль во вторник уверенно растет против доллара и евро на фоне внешнего позитива.

Рост рынка нефти и обновление им максимумов с февраля 2020 года оказывает поддержку курсу российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск падал на 60 копеек, до 74,06 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник евро уже опускался до 89,94 рубля, доллар — до 74 рублей — к минимумам с начала января. Нефть дорожает на ожиданиях по запасам в США

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

Российская валюта во вторник ощутимо прибавляет к доллару и евро, корректируя предыдущее ослабление. Поддержка приходит от рынка нефти, обновляющего максимумы с февраля 2020 года.

Так, стоимость барреля марки Brent растет на 1,5%, до 56,5 доллара и уже поднималась до 56,72 доллара, что является максимумом с февраля прошлого года.

Участники рынка ожидают публикацию данных минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Аналитики полагают, что запасы нефти сократились на 2,7 миллиона баррелей. Таким образом, может быть зафиксировано снижение показателя пятую неделю подряд.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке нефти. Текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту котировок нефти.

При этом западные фондовые индексы не демонстрируют единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках. Инвесторы обеспокоены политическим кризисом в США, который не способствует покупке рисковых активов, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,8-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,2 тысячи за баррель сорта Brent. Рубль готовится к укреплению

ПРОГНОЗЫ

Растут цены на энергоносители, но инфляция товарных цен стала давить на цены облигаций США, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка. "Это провоцирует некоторый отток и из долга развивающихся рынков. Пока непонятна скорость и продолжительность данного движения, нужно время, чтобы последить за этим", — добавил он, говоря о курсообразующих факторах рубля.

Внешние факторы в виде угрозы дальнейшего роста долларовых ставок и коррекции акций будут пока сохраняться, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Из локальных историй отметим возможные покупки валюты получателями дивидендов "Лукойла" и предстоящие выплаты дивидендов по акциям "Норникеля" (15 января) и НЛМК (22 января), хотя в последних двух случаях сначала возможны дополнительные продажи валюты для аккумулирования рублей с их последующей конвертацией в валюту после выплат", — сказал он.

Впрочем, все это совпадет с основными налоговыми выплатами января, поэтому возможен лишь временный рост волатильности без значительного влияния на уровень курса, считает Полевой.