2021-01-12T16:43:53+03:00
2021-01-12T16:43:53+03:00
2021-01-12T16:43:53+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832791699.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 января
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Ожидаемые в среду, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 0:30
USD
США — Недельные запасы сырой нефти... ПРАЙМ, 12.01.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,663 млн барр
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|2,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,6%
|1,6%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,4%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-8,01 млн барр
|-2,72 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,792 млн барр
|
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|
|
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь)
|-145 млрд долл
|-200 млрд долл
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за декабрь 2020
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