МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут во вторник, в то время как инвесторы ожидают публикации финансовых отчетов компаний за 2020 год, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на ожиданиях по запасам в США

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11% — до 30975,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,4%, до 13089,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 3801,8 пункта.

В последнее время внимание инвесторов было приковано к новостям вокруг перспектив стимулирования экономики США, которое может стать активнее с приходом к власти администрации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Кроме того, трейдеры ожидают начала сезона отчетностей. В США уже в пятницу свои финансовые показатели за 2020 год опубликуют сразу несколько крупнейших американских банков.

"Даже если вопрос дополнительного стимулирования будет отложен, это будет дело нескольких дней или недель, а не месяцев", — приводит агентство Рейтер мнение управляющего портфелем в Globalt Кита Бьюкенена (Keith Buchanan), который также отметил, что рынки вскоре переключат внимание на финансовые итоги компаний.