МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером незначительно снижается к евро и растет к иене, участники торгов ожидают ясности в отношении будущей финансовой политики избранного президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США в основном растут перед началом сезона отчетностей

По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару рос до 1,2152 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2149 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 104,27 иены со 104,24 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 90,44 пункта.

Внимание валютных инвесторов на текущей неделе будет обращено на выступление избранного президента США Байдена, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Он подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, а также сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Ожидания дополнительных государственных расходов при приходе к власти в США администрации Байдена подтолкнули вверх доходность гособлигаций — показатель для десятилетних государственных долговых бумаг во вторник достигал максимума за десять месяцев. Также аналитики отмечают, что положения экономической программы администрации Байдена будут иметь ключевое значение для динамики доллара к мировым валютам.

"Мы не ожидаем, что политические события в США станут важным фактором для доллара. Участники рынков обращают внимание на политику Байдена, а не на последние дни президентства Трампа", — цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо (Joe Capurso).