МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен на ожиданиях по поддержке экономики США

По состоянию на 18.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,43%, или на 8,2 доллара — до 1842,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% — до 25,413 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries поднималась на 3,2 базисного пункта — до 1,17%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на этом фоне дорожает на 0,05%, до 90,51 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы экономики США, которая может быстрее восстановиться с принятием администрацией избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена пакета мер стимулирования, что в свою очередь может привести к ускорению инфляции.

"Распродажа золота может быть временной, а снижение может быть смягчено новым пакетом мер поддержки, о котором объявит Байден", — цитирует агентство Блумберг слова стратега Daily FX Маргарет Ян (Margaret Yang).