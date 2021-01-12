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https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832793088.html
Российский рынок акций закрылся разнонаправленно
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Российский рынок акций снизился во вторник по рублёвому фондовому индексу, но вырос по долларовому на фоне сильного падения доллара к российской валюте, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 12.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по рублёвому фондовому индексу, но вырос по долларовому на фоне сильного падения доллара к российской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,31%, до 3471,65 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,25%, до 1484,96 пункта. Доллар при этом падал на 1 рубль — до 73,66 рубля.
Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3520,66 пункта, РТС – с февраля 2020 года – до 1496,04 пункта.