МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по рублёвому фондовому индексу, но вырос по долларовому на фоне сильного падения доллара к российской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи. Нефть дорожает на снижении опасений за спрос на сырье

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,31%, до 3471,65 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,25%, до 1484,96 пункта. Доллар при этом падал на 1 рубль — до 73,66 рубля.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3520,66 пункта, РТС – с февраля 2020 года – до 1496,04 пункта.