МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в 2020 году вырос на 18,7% по сравнению с 2019 годом и составил 947,2 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

"По итогам всего 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 18,7% до 947,2 триллиона рублей. Позитивную годовую динамику объема торгов продемонстрировали все основные рынки биржи: рынок акций (рост на 97,3%), срочный рынок (рост на 57,7%), денежный рынок (рост на 23,2%) рынок облигаций (рост на 8,5%) и валютный рынок (рост на 6,7%), в том числе валютный спот-рынок (рост на 43,9%)", — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,2 триллиона рублей Объем торгов на фондовом рынке в декабре вырос на 34,7% и достиг 4,78 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился более чем в 2 раза, до 2,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 113 миллиардов рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 104,5 миллиарда рублей. В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещены 135 облигационных займов на общую сумму 1,72 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 348,5 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 95,7% и составил 12,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 560,8 миллиарда рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 168,7 миллиона контрактов, опционными – 4,5 миллиона.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 33,5% и достиг 31,3 триллиона рублей. Объем торгов инструментами спот вырос на 97,6% и составил 10,3 триллиона рублей. Объем сделок своп и форвард составил 21 триллион рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 29,4% и составил 40,3 триллиона рублей.