Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,03%, до 6,45 доллара, "Новатэка" – на 0,96%, до 189,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,87%, до 77,46 доллара, "Газпрома" – на 0,99%, до 6,12 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,93%, до 22,9 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,69%, до 34,87 доллара, "Северстали" – 0,22%, до 18,06 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,1%, до 29,5 доллара.
Расписки ВТБ выросли в стоимости на 2,46%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,87% до 15,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,01%, до 39,3 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,35%, до 8,34 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,12%, до 17,31 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 1,25%, до 3,56 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210112/832793577.html