МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,03%, до 6,45 доллара, "Новатэка" – на 0,96%, до 189,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,87%, до 77,46 доллара, "Газпрома" – на 0,99%, до 6,12 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,93%, до 22,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,69%, до 34,87 доллара, "Северстали" – 0,22%, до 18,06 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,1%, до 29,5 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 2,46%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,87% до 15,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,01%, до 39,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,35%, до 8,34 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,12%, до 17,31 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 1,25%, до 3,56 доллара.